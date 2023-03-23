Премʼєр Іспанії обговорить із Сі Цзіньпіном "мирний план" для України під час візиту до Китаю

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес планує обговорити китайський мирний план із лідером КНР Сі Цзіньпіном під час візиту до Китаю наступного тижня. Відповідну заяву цитує The Guardian.

"Ми також говоритимемо про Україну, де найважливіше – мати можливість гарантувати стабільний і тривалий мир", – сказав він.

Міністр у справах президента Фелікс Боланьос в інтерв'ю радіостанції Cadena Ser сказав, що КНР "відіграє ключову роль у посередництві у війні", додає Reuters.

Своє бачення "мирного плану" для України з 12 пунктів включно з припиненням вогню та скасуванням "односторонніх санкцій" Китай презентував у річницю повномасштабного вторгнення Росії. В Україні висловили вдячність Китаю за зусилля щодо миру, хоча й зазначили, що не з усіма пропонованими пунктами погоджуються. США китайські пропозиції різко розкритикували.

Цього тижня Сі літав із триденним візитом до Москви, де говорив із Путіним, зокрема й про "мирний план". Розмову з Сі запланував і президент США Джо Байден, а також, за даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський.