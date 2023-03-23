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"Це війна на виснаження": Столтенберг закликав Захід готуватися до тривалої підтримки України

Генсек НАТО зазначив, що поточні темпи витрат боєприпасів вищі, ніж темпи їх виробництва.

"Це війна на виснаження": Столтенберг закликав Захід готуватися до тривалої підтримки України
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Заходу необхідно підготуватися до того, щоб постачати Україні зброю і боєприпаси протягом тривалого часу.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Столтенберга США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави мають бути готові підтримувати Україну "зброєю, боєприпасами і запасними частинами упродовж тривалого часу".

"Потреба в цьому збережеться, оскільки це війна на виснаження, - сказав генсек. - Йдеться про промисловий потенціал для продовження підтримки". Він також зазначив, що поточні темпи витрат боєприпасів вищі, ніж поточні темпи їх виробництва.

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Столтенберг також не виключив, що члени Альянсу можуть відправити в Україну винищувачі F-16 або інші західні реактивні літаки.

Говорячи про бажання Китаю виступити посередником у врегулюванні ситуації в Україні, Столтенберг наголосив, що Пекін має спробувати "зрозуміти перспективи України" і "безпосередньо взаємодіяти з українським президентом.

Нагадаємо, генсек НАТО також зазначив, що зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.

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