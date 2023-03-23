"Це війна на виснаження": Столтенберг закликав Захід готуватися до тривалої підтримки України

Генсек НАТО зазначив, що поточні темпи витрат боєприпасів вищі, ніж темпи їх виробництва.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Заходу необхідно підготуватися до того, щоб постачати Україні зброю і боєприпаси протягом тривалого часу.

Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Столтенберга США, Велика Британія, Франція, Німеччина та інші західні держави мають бути готові підтримувати Україну "зброєю, боєприпасами і запасними частинами упродовж тривалого часу".

"Потреба в цьому збережеться, оскільки це війна на виснаження, - сказав генсек. - Йдеться про промисловий потенціал для продовження підтримки". Він також зазначив, що поточні темпи витрат боєприпасів вищі, ніж поточні темпи їх виробництва.

Столтенберг також не виключив, що члени Альянсу можуть відправити в Україну винищувачі F-16 або інші західні реактивні літаки.

Говорячи про бажання Китаю виступити посередником у врегулюванні ситуації в Україні, Столтенберг наголосив, що Пекін має спробувати "зрозуміти перспективи України" і "безпосередньо взаємодіяти з українським президентом.

Нагадаємо, генсек НАТО також зазначив, що зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.