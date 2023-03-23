ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів, – Столтенберг

РФ використовує за день 20 тисяч снарядів.

Зараз бойові дії в Україні настільки інтенсивні, що ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів проти 20 тисяч, які використовує Росія.

Про це в інтерв’ю The Guardian заявив генеральний секретара НАТО Єнс Столтенберг.

“Поточний рівень витрат на боєприпаси є вищим, ніж поточний рівень виробництва”, – сказав він.

Водночас нові контракти передбачають, що ситуація змінилася, підкреслив генсек.

Раніше цього тижня члени ЄС погодилися поставити Україні мільйон боєприпасів, яких вистачить приблизно на півроку. Але перед початком, як очікується, його останнього саміту, Столтенберг сказав, що хоче, аби члени блоку були готові витрачати більше для зупинки вторгнення Росії.

Нагадаємо, відповідно до щорічного звіту НАТО лише сім із 30 країн-членів – США, Велика Британія, Польща, Греція та країни Балтії – досягли поточної цілі витрат на оборону у ромзірі 2% ВВП у 2022 році.

У лютому видання Financial Times повідомило, що українські військові за добу використовують близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.