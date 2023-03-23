Ввечері у середу розпочався священний для мусульман місяць Рамадан.

Під час Рамадану спільною для всіх мусульман, які дотримуються посту, є повна відмова від прийому води і їжі у денний час. Правила не поширюються на хворих, вагітних, годувальниць та неповнолітніх.

Протягом доби їжу можна вживати двічі – до сходу сонця ("сухур") і після його заходу ("іфтар"). Вечірній прийом зазвичай починають з фініків і солодких напоїв, щоб організм отримав необхідну енергію. Більшість ресторанів у мусульманських країнах у денний час зачинені.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, в Україні живе приблизно 2 мільйони мусульман.

У нашій країні налічується понад 300 мечетей і молитовних будинків, 90 мусульманських недільних шкіл та 7 духовних ВНЗ.

За час війни близько 700 000 мусульман опинились на тимчасово окупованих та захоплених росією територіях України. 300 тисяч стали переселенцями.

“Велика кількість мечетей та молитовних будинків зруйновано російськими ракетами та снарядами. Наразі у кожному четвертому батальйоні ЗСУ служать мусульмани, які борються за свободу та незалежність України, за свій дім...”, – зазначив він.

Про Рамадан згадав у своєму вечірньому зверненні і президент Володимир Зеленський.

“Значна частина нашої української мусульманської громади, кримськотатарського народу змушена зустрічати Рамадан в окупації, під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій. Не маю сумніву: ми повернемо свободу, повагу, безпеку всій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви в цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить насправді ні у що і саме тому здатний на такий терор”, – сказав він.

Президент побажав, що наступний Рамадан розпочався у мирі й на всій вільній від Росії українській землі.