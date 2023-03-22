На Чернігівщині встановили металевий модульний міст замість тимчасової переправи

Монтажні роботи завершили ще у лютому.

На трасі Р-69 Вишгород — Десна — Чернігів у Чернігівській області встановили металевий модульний міст. Раніше на цьому місці була лише тимчасова переправа.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Монтажні роботи завершили ще у лютому, але перед запуском руху провели випробування споруди та встановили нові дорожні знаки на під’їздах до переправи”, - розповів Чаус.

Він зазначив, що це траса фактично виконує функцію головного маршруту від Чернігова до Києва.

Чаус нагадав, що три металеві модульні мости Україна отримала від Франції, конструкції завдовжки 68, 34,2 і 23 метри спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області.

Два мости вже встановлені на шляху Р-69, третій встановлять на дорозі національного значення, щойно спаде рівень води на Десні.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай. Міст розташований поблизу с. Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч.