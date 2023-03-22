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На Чернігівщині встановили металевий модульний міст замість тимчасової переправи

Монтажні роботи завершили ще у лютому.

На Чернігівщині встановили металевий модульний міст замість тимчасової переправи
Фото: В’ячеслав Чаус

На трасі Р-69 Вишгород — Десна — Чернігів у Чернігівській області встановили металевий модульний міст. Раніше на цьому місці була лише тимчасова переправа.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Монтажні роботи завершили ще у лютому, але перед запуском руху провели випробування споруди та встановили нові дорожні знаки на під’їздах до переправи”, - розповів Чаус.

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Він зазначив, що це траса фактично виконує функцію головного маршруту від Чернігова до Києва.

Чаус нагадав, що три металеві модульні мости Україна отримала від Франції, конструкції завдовжки 68, 34,2 і 23 метри спроєктували спеціально під параметри зруйнованих під час бойових дій переправ у Чернігівській області.

Два мости вже встановлені на шляху Р-69, третій встановлять на дорозі національного значення, щойно спаде рівень води на Десні.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрито рух відбудованим мостом через річку Замглай. Міст розташований поблизу с. Киселівка на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч. 

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