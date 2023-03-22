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На Херсонщині зменшиться тривалість комендантської години

Знаходитися на вулицях населених пунктів буде заборонено 10 годин на добу.

На Херсонщині зменшиться тривалість комендантської години
Фото: НПУ

На території Херсонської області від 24 березня буде зменшена тривалість комендантської години.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА

“З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00”, - йдеться у повідомленні. 

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У Херсонській ОВА закликали місцевих мешканців планувати свій день, враховуючи цю зміну, оскільки під час комендантської години пересуватися та знаходитися на вулицях населених пунктів суворо заборонено.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня. Згідно документу, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

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