Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Безпілотник, який упав та вибухнув у Джанкої, виявився китайським SkyEye, – Радіо Свобода
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Вибух у Джанкої знищив російські крилаті ракети “Калібр НК”, – ГУР (оновлено)
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Росія та Китай прагнуть вигнати Францію з Африки
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Путін перестає виконувати одну з найважливіших функцій глави держави
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Прем’єр-міністр Японії їде зараз до України з несподіваним візитом, – ЗМІ (оновлено)
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
Зміни до бюджету не передбачають підвищених зарплат військовим, - Підласа
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
На в'їзді до Києва затримали колаборанта, який готувався зустрічати окупантів "з російським гімном на вустах"
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з Росією
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
Військові без вищої освіти зможуть отримати звання офіцерів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині авто підірвалося на міні, троє загиблих

Чоловіки їхали до лісосмуги збирати дрова.

На Миколаївщині авто підірвалося на міні, троє загиблих
Фото: Поліція Миколаївщини

На Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків. 

Про це повідомив у Телеграм начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків – 60-ти, 29-ти та 19-ти років", - зазначив він.

За словами Шайхета, жителі села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і у певну мить автівка вибухнула. Внаслідок вибуху усі троє одразу загинули.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, що поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також