На Миколаївщині авто підірвалося на міні, троє загиблих

На Миколаївщині внаслідок підриву автомобіля на протитанковій міні загинули троє чоловіків.

Про це повідомив у Телеграм начальник Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Сергій Шайхет.

"Жахлива трагедія сталася сьогодні на Снігурівщині. Залишена орківська протитанкова міна забрала життя трьох чоловіків – 60-ти, 29-ти та 19-ти років", - зазначив він.

За словами Шайхета, жителі села Садове поїхали полем до лісосмуги збирати дрова, і у певну мить автівка вибухнула. Внаслідок вибуху усі троє одразу загинули.

Нагадаємо, що поблизу Великої Олександрівки в Херсонській області в лісосмузі на російській міні підірвався чоловік.