Українські сапери почали навчатися у Литві

Протягом року таких тренінгів буде чотири.

У Литві стартує навчання українських саперів, яке підтримали шість європейських країн.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Сапери української армії розпочинають курси підготовки в Литві. Ініціатива NLETI допоможе з розмінуванням української території. Ми маємо захистити наших людей від небезпечних і жахливих наслідків війни», - написав Резніков.

Підготовка українських фахівців з розмінування проходить у межах Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI).

Навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Очікується, що протягом 2023 року таких тренінгів буде чотири.

Нагадаємо, що інструктори з Канади у рамках операції UNIFIER навчають українських військових використанню танків Leopard.