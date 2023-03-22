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Українські сапери почали навчатися у Литві

Протягом року таких тренінгів буде чотири.

Українські сапери почали навчатися у Литві
Фото: ДСНС

У Литві стартує навчання українських саперів, яке підтримали шість європейських країн.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков.

«Сапери української армії розпочинають курси підготовки в Литві. Ініціатива NLETI допоможе з розмінуванням української території. Ми маємо захистити наших людей від небезпечних і жахливих наслідків війни», - написав Резніков.

Підготовка українських фахівців з розмінування проходить у межах Північноєвропейсько-Литовської ініціативи з підготовки саперів (NLETI).

Навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

Очікується, що протягом 2023 року таких тренінгів буде чотири.

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Нагадаємо, що інструктори з Канади у рамках операції UNIFIER навчають українських військових використанню танків Leopard.

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