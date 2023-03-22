Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині

Президент також заслухав доповідь військового командування про обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман".

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

Також на нараді йшлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій.

Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман".

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.