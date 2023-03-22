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Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині

Президент також заслухав доповідь військового командування про обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман".

Зеленський провів нараду щодо соціальної та безпекової ситуації на Донеччині
Фото: Офіс президента

Під час робочої поїздки на Донеччину президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду з питань соціально-економічної та актуальної безпекової ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Офіс президента.

Учасники обговорили відновлення зруйнованої інфраструктури, забезпечення безперебійного постачання води та електроенергії.

Також на нараді йшлося про фінансування закладів охорони здоров’я, переміщених із тимчасово окупованих територій.

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Зеленський заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку в зоні відповідальності ОТУ "Лиман".

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

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