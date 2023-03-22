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Литва найближчими місяцями надішле Україні ще більше зброї та боєприпасів

Підтримка України сягає 1,2% ВВП Литви. 

Литва найближчими місяцями надішле Україні ще більше зброї та боєприпасів
Науседа
Фото: Іван Станіславський

Найближчими місяцями Литва надішле Україні ще більше зброї і боєприпасів та продовжить військову підготовку українських захисників.

Про це литовський президент Ґітанас Науседа написав у твіттері. Він зауважив, що станом на зараз підтримка України становить для Литви 1,2% ВВП.

"У найближчі місяці Литва надішле антидронову зброю, інше озброєння, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилювати зусилля", – заявив Науседа.

6 березня Литва анонсувала новий пакет допомоги українцям. Згодом міністр оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив, що до нього увійшли, серед іншого, боєприпаси калібру 155 мм. Такі снаряди є одніє з найбільших потреб України. 

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