Литва найближчими місяцями надішле Україні ще більше зброї та боєприпасів

Найближчими місяцями Литва надішле Україні ще більше зброї і боєприпасів та продовжить військову підготовку українських захисників.

Про це литовський президент Ґітанас Науседа написав у твіттері. Він зауважив, що станом на зараз підтримка України становить для Литви 1,2% ВВП.

"У найближчі місяці Литва надішле антидронову зброю, інше озброєння, боєприпаси, забезпечить військову підготовку та продовжить запрошувати союзників також посилювати зусилля", – заявив Науседа.

Support to Ukraine is crucial.



In upcoming months, Lithuania will send anti-drones, weapons, ammunition, provide military training & will continue inviting the allies to boost up their efforts too.



So far 🇱🇹 support to 🇺🇦 accounts for more than 1.2% of our GDP. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 22, 2023

6 березня Литва анонсувала новий пакет допомоги українцям. Згодом міністр оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив, що до нього увійшли, серед іншого, боєприпаси калібру 155 мм. Такі снаряди є одніє з найбільших потреб України.