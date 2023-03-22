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У Києві сформували окремий стрілецький батальйон

Наразі триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот.

У Києві сформували окремий стрілецький батальйон
Ілюстративне фото
Фото: МВС

У Києві сформували 401-й окремий стрілецький батальйон. Наразі особовий склад проходить вишкіл на тренувальних локаціях столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

У програму навчань батальойону входить вогнева, тактична, інженерна і підготовка з тактичної медицини. Під час занять бійці вдосконалюють не лише власну фізичну підготовку, а й опановують як теоретично так і практично всі зразки стрілецького озброєння.

Наразі триває злагодження підрозділів на рівні взводів і рот. Окрім цього, на базі одного з навчальних закладів офіцери штабу батальйону проходять підготовку за стандартами НАТО, з використанням засобів імітаційного моделювання.

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"Хочу вам побажати навчитись військовій справі, як індивідуально, так і колективно - в складі відділення, взводу, роти, батальйону. Вам всім, хто тут знаходиться, бажаю повернутись додому до своїх сімей живими і здоровим. А зараз ми маємо виконувати найголовнішу задачу - наближати мир в Україні після нашої перемоги! Слава Україні!" - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, в лютому на Київщині провели навчання по обороні столиці.

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