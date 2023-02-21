Військові найближчими днями проведуть тренування по обороні Києва

У КМВА наголошують, що навчанні - планові, і загрози наступу на столицю немає.

Відсьогодні, 21 лютого, і протягом кількох днів на Київщині триватимуть навчання по обороні столиці.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

"З 21-го лютого 2023 р. і протягом кількох наступних днів угрупування сил і засобів оборони Києва проводить навчання по захисту столиці. За сценарієм, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва – під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань по обороні столиці. Окрім того, в ході тренування наші військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій", - йдеться в повідомленні.

В тренуванні бере участь КМВА (в складі визначених структурних підрозділів) та районні держані адміністрації.

"Наголошуємо, це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні Сили України! Слава Україні!", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов підтверджував, що РФ готується активізувати бойові дії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Він назвав напрямки, на яких можуть зосередитися загарбники. Зокрема, це спроба виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а також наступ на Запорізькому напрямку.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі також вважає, що Росія зосереджує наявні сили на сході України, і Київ навряд чи може стати метою її наступу - попри наявні загрози з повітря. При цьому він наголосив, що в окупантів завжди є потенціал для повітряних загроз та ракетних атак.

На початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися взяти Київ, захопивши сусідній аеропорт в Гостомелі і одночасно вирушивши механізованими бригадами з білоруського кордону. Росіяни навіть везли зі собою парадну форму для врочистостей в українській столиці, а пропагандисти говорили, що Київ "візьмуть за три дні".

Десантників у Гостомелі розстріляли українські спецпризначенці. А на наземному шляху окупантів українські військові створили максимальну кількість перешкод для загарбників. Навіть дорожні знаки зняли або замалювали, щоб росіяни, які не мали добрих мап, блукали, не знаючи місцевості.

Російські війська і техніка заходила на Київщину через пункт пропуску "Вільча" – це кордон з Білоруссю. Колони бронетехніки з метою оточити Київ дійшли до міст і селищ Ірпінь, Буча, Гостомель, та інших, завдавши там значних руйнувань і людських жертв. Але вже на початку квітня Збройні сили України звільнили Київщину від російських окупантів.