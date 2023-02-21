Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Резніков: "Якщо плануєш іти в наступ, маєш зробити три речі"
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
Полеглий цвіт. Скільки ми платимо за свою незалежність?
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
В районі Вугледара втекли з фронту 200 зеків з ПВК “Вагнера”, – перехоплення ГУР
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
У Туреччинні сталися ще два землетруси, є загиблі і поранені (оновлено)
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Учасники міжцерковного діалогу в Софії Київській запропонували УПЦ та ПЦУ розпочати об'єднання
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
Дірявий бюджет і сумні перспективи. Що очікує на економіку РФ після падіння нафтогазових доходів?
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
До Києва прибув президент США Джо Байден (оновлено)
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
Байден під сиренами – сигнал Путіну в бункер. Перемога у війні, якій дев’ять років
ГоловнаКультура

У прокат виходить фільм українських ветеранів "Життя на межі"

Прокат стартує 16 березня.

У прокат виходить фільм українських ветеранів "Життя на межі"
Фото: надано PR агенцією Move in Movie

16 березня в український прокат виходить документальний фільм “Життя на межі”, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів. Про це повідомила команда фільму.

Автори стрічки – українські ветерани, режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016-му було номіновано на “Оскар” як “Найкращий документальний повнометражний фільм”. 

“Життя на межі” – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни РФ проти України. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу і весь цей час продовжували знімати.

кадр з фільму &quot;Життя на межі&quot;
Фото: надано PR агенцією Move in Movie
кадр з фільму "Життя на межі"

Нагадаємо, українська прем’єра фільму відбулась у грудні 2022. За кілька днів до показу в Києві стрічка мала світову прем’єру в Берліні. Виробництво стрічки — Ukr:Stream. Дистрибутор фільму в Україні «Артхаус Трафік».

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також