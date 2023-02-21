У прокат виходить фільм українських ветеранів "Життя на межі"

16 березня в український прокат виходить документальний фільм “Життя на межі”, який охоплює весь період російсько-української війни від 2014 року до сьогоднішніх днів. Про це повідомила команда фільму.

Автори стрічки – українські ветерани, режисер Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016-му було номіновано на “Оскар” як “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

“Життя на межі” – фільм про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни РФ проти України. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани збирають мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна - від кінця 2013 року до сьогодні. Автори пішли добровольцями на фронт, побували в гарячих точках Донбасу і весь цей час продовжували знімати.

Фото: надано PR агенцією Move in Movie кадр з фільму "Життя на межі"

Нагадаємо, українська прем’єра фільму відбулась у грудні 2022. За кілька днів до показу в Києві стрічка мала світову прем’єру в Берліні. Виробництво стрічки — Ukr:Stream. Дистрибутор фільму в Україні «Артхаус Трафік».