Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський

Сьогодні, 20 лютого, помер Любомир Футорський - один із засновників легендарного українського гурта “Мертвий Півень”.
Про це повідомив музикант Тарас Чубай.
“Найкращі пісні “Мертвого Півня” написав Любко Футор. Світла Пам‘ять і Царство Небесне”, - написав Чубай.
Гурт “Мертвий півень” народився у середовищі Львівського університету ім. Франка, де навчалися багато його майбутніх учасників. Вони починали музичну діяльність в університетському хорі “Черемош”.
“Мертвий півень” був одним з найпопулярніших рок-колективів у 1990-х, але в 2011 році припинив своє існування.
Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року раптово помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара, один із засновників “Мертвого Півня”.