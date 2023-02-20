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Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський

Любомир пішов на 51 році життя.

Помер один із засновників “Мертвого Півня” Любомир Футорський
Любомир Футорський
Фото: Любомир Футорський

Сьогодні, 20 лютого, помер Любомир Футорський - один із засновників легендарного українського гурта “Мертвий Півень”. 

Про це повідомив музикант Тарас Чубай.

“Найкращі пісні “Мертвого Півня” написав Любко Футор. Світла Пам‘ять і Царство Небесне”, - написав Чубай.

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Гурт “Мертвий півень” народився у середовищі Львівського університету ім. Франка, де навчалися багато його майбутніх учасників. Вони починали музичну діяльність в університетському хорі “Черемош”. 

“Мертвий півень” був одним з найпопулярніших рок-колективів у 1990-х, але в 2011 році припинив своє існування.

Нагадаємо, 11 жовтня 2021 року раптово помер відомий український музикант і актор Михайло Барбара, один із засновників “Мертвого Півня”.

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