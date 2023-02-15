При евакуації поранених загинув оборонець Харкова, боєць спецпідрозділу “Кракен” Влад Сергєєв.

Про це повідомляє “Демократична Сокира. Харків”.

“Чесність. Якщо уявити людину, яка б втілювала це слово, то відразу приходить на думку Астрофізик Влад Сергєєв. І в першу чергу чесним перед самим собою. Саме цією чеснотою пройнята кожна дія його життя. Влад був одним з Харківської сотні Майдану. Одним з тих, хто в перших рядах пішов добровольцем в АТО. Одним з тих, хто з усіх сил намагався поліпшити життя в рідному Харкові”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Влад долучився до захисту Харкова. Він був у “Кракені”, а згодом - у 227-му батальйоні. Нещодавно його частина висунулась до Бахмуту.

Бійця було вбито при евакуації поранених. Приліт по евакомобілю. У Влада залишилась мати, якій вже 90 років.

Нагадаємо, на початку лютого американский парамедик Піт Рід загинув від пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю. З’явились кадри влучання російської протитанкової керованої ракети в цивільний автомобіль парамедиків, поруч з яким знаходився Піт Рід і його команда.