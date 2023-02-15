Головне за ніч. Середа, 15 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі та на Харківщині, втрати окупантів, Рамштайн-9, наслідки землетрусів у Туреччині та Сирії.

Сьогодні, 15 лютого, під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО обговорюватимуть питання танків.

“Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям “Рамштайну” і Північноатлантичному альянсу за підтримку України”, – написав у Твіттері міністр оборони України Олексій Резніков.

Сьогоднішній графік зустрічі обіцяє бути насиченим, підкреслив міністр. Зокрема більше часу приділять обговоренню танків.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області, Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області, Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

Противник завдав 2 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на Донеччині та 3 авіаційних ударів. Окрім того, зафіксовано 68 ворожих обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах Херсонської та Миколаївської областей. Намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 15 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року російська армія втратила вбитими на війні з Україною близько 139 770 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 690 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

Пентагон оголосив про укладення контрактів на 522 мільйони доларів на виробництво для України артилерійських боєприпасів.

Замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products. Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні. Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Минулого місяця газета The New York Times із посиланням на звіт командування Сухопутних військ США повідомила, що Пентагон планує шестиразове збільшення виробництва артилерійських снарядів, значна частина яких призначається для постачання Україні.

РФ утримувала щонайменше 6000 українських дітей (ймовірно, набагато більше) у Криму та Росії для політичного перевиховання.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Лабораторії гуманітарних досліджень Школи громадського здоров’я Єльського університету в рамках проєкту за підтримки Державного департаменту, в межах якого вивчали порушення прав людини та військові злочини, ймовірно скоєні Росією.

У звіті йдеться, що дослідники Єльського університету виявили щонайменше 43 табори та інші об’єкти, де утримуються українські діти. Вони були частиною “широкомасштабної мережі”, якою керувала Москва після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Серед дітей є ті, хто перебував під опікою батьків або сімей; ті, кого Росія вважала сиротами; інші, які перебували під опікою українських державних установ до вторгнення, і ті, чия опіка була невизначеною через війну.

Докладніше – в новині.

Потужний землетрус, який вразив центральну Туреччину та північно-західну Сирію трохи більше тижня тому, став “найгіршим стихійним лихом у Європейському регіоні ВООЗ за століття”.

“Ми все ще дізнаємося про його масштаби. Його справжня ціна ще невідома”, – заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ханс Клюге.

Єврорегіон ВООЗ включає 53 країни Європи та Центральної Азії разом з Туреччиною.

Підтверджено, що понад 31 тисяча людей загинула в Туреччині, і майже 5 тисяч – у Сирії. Очікується, що цифри зростатимуть. 26 мільйонів людей в обох країнах потребують гуманітарної допомоги.

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