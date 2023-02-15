Під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО говоритимуть про танки, – Резніков

У вівторок, 15 лютого під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО мова буде йти про танки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям “Рамштайну” і Північноатлантичному альянсу за підтримку України”, – написав він у Твіттері.

Сьогоднішній графік зустрічі обіцяє бути насиченим, підкреслив міністр. Зокрема більше часу приділять обговоренню танків.

The first day of work in Brussels is over.

I am grateful to all the countries participating in #Ramstein and to the North Atlantic Alliance for supporting Ukraine.

Tomorrow's schedule will be full. We will spend more time discussing tanks.

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/VpWd4tysv4 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. У його межах відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України. Резніков зазначив, що "дуже задоволений" його результатами.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час "Рамштайну", що союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.