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Під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО говоритимуть про танки, – Резніков

"Графік зустрічі обіцяє бути насиченим".

Під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО говоритимуть про танки, – Резніков
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 15 лютого під час другого дня зустрічі міністрів оборони НАТО мова буде йти про танки.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Перший день роботи в Брюсселі завершився. Я вдячний усім країнам-учасницям “Рамштайну” і Північноатлантичному альянсу за підтримку України”, – написав він у Твіттері.

Сьогоднішній графік зустрічі обіцяє бути насиченим, підкреслив міністр. Зокрема більше часу приділять обговоренню танків.

Нагадаємо, 14 лютого у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. У його межах відбулося дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України. Резніков зазначив, що "дуже задоволений" його результатами.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час "Рамштайну", що союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

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