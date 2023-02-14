Росіяни обстріляли три громади Сумщини

За день було зафіксовано близько 34 прильотів.

Сьогодні, 14 лютого, росіяни обстріляли Білопільську, Юнаківську та Середино-Будську громади Сумської області. За день було зафіксовано близько 34 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Юнаківська громада: з 10.20 був мінометний обстріл громади – 4 прильоти. Також було скинуто з дронів було 2 вибухових пристрої (ймовірно ВОГ)”, - йдеться у повідомленні.

Також був обстріл Білопільської громади з території РФ з АГС − 28 прильотів та 6 черг з автоматичної зброї.

Крім того, по території Середино-Будської громади росіяни вдарили з мінометів − 2 прильоти.

На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, російські окупаційні війська двічі обстріляли медичний заклад у Херсоні.