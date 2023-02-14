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Окупанти не можуть налагодити роботу на ЗАЕС, - Енергоатом

Кваліфікованого персоналу, готового працювати на окупантів, не вистачає.

Окупанти не можуть налагодити роботу на ЗАЕС, - Енергоатом
Фото: EPA/UPG

Росіянам вчергове не вдалося налагодити роботу на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

Про це Енергоатом повідомляє у Телеграмі.

«Українські атомники тимчасово окупованої Запорізької АЕС відмовилися навчати представників Калінінської АЕС та співпрацювати з ворогами. Тепер російські атомники-гастролери не можуть знайти собі місця на станції, оскільки щось робити там вони не можуть через брак і знань, і навичок», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що черговий план російських загарбників зі встановлення своїх порядків на захопленій ними ЗАЕС знову на межі провалу, бо кваліфікованого персоналу, готового працювати на окупантів, все одно не вистачає.

«Навіть попри погрози, катування, шантаж та безупинні залякування українці на ЗАЕС тримаються гідно і співпрацювати із загарбниками відмовляються», - сказано в повідомленні.

Енергоатом закликає атомників не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими посібниками агресора.

Нагадаємо, що весь персонал тимчасово окупованої Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи.

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