Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСуспільствоВійна

Весь персонал ЗАЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи, - Енергоатом

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито атомники, яких не допускають на станцію, з 1 березня залишаться без зарплати.

Весь персонал ЗАЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Весь персонал тимчасово окупованої Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи.

Про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

За даними компанії, російські пропагандисти поширюють недостовірну інформацію, що нібито атомники, котрі вимушені сидіти вдома, бо їх через патріотичну позицію окупанти не допускають до роботи, з 1 березня не отримуватимуть зарплату.

"Загарбники переконують проукраїнський персонал ЗАЕС у тому, що майбутня корпоратизація Компанії негативно вплине на їхнє грошове забезпечення", - додали в НАЕК.

За словами президента Енергоатома Петра Котіна, корпоратизація компанії жодним чином не вплине на її зобов'язання перед працівниками.

"Для колективів залишаються всі соціальні гарантії. Весь персонал Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, буде забезпечений заробітною платнею незалежно від графіків роботи, а також отримає винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - сказав Коітн.

Він нагадав, що всім атомникам ЗАЕС - патріотам України - виплатять додаткові премії в розмірі 50% посадового окладу/тарифної ставки починаючи з 1 січня 2023 року (до цього – з квітня 2022 року – 20%). 

"Нарахування й одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації міста Енергодар і повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів", – сказав президент НАЕК.

В Енергоатомі висловили припущення, що російська дезінформація переслідує лише одну мету – змусити патріотичних українських атомників співпрацювати із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір. Водночас рашисти на 45% зменшили зарплату тим працівникам, які підписали з ними контракти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також