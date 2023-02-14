Весь персонал ЗАЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи, - Енергоатом

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито атомники, яких не допускають на станцію, з 1 березня залишаться без зарплати.

Весь персонал тимчасово окупованої Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, забезпечать зарплатою незалежно від графіків роботи.

Про це заявили в НАЕК "Енергоатом".

За даними компанії, російські пропагандисти поширюють недостовірну інформацію, що нібито атомники, котрі вимушені сидіти вдома, бо їх через патріотичну позицію окупанти не допускають до роботи, з 1 березня не отримуватимуть зарплату.

"Загарбники переконують проукраїнський персонал ЗАЕС у тому, що майбутня корпоратизація Компанії негативно вплине на їхнє грошове забезпечення", - додали в НАЕК.

За словами президента Енергоатома Петра Котіна, корпоратизація компанії жодним чином не вплине на її зобов'язання перед працівниками.

"Для колективів залишаються всі соціальні гарантії. Весь персонал Запорізької АЕС, який не зрадив Україну, буде забезпечений заробітною платнею незалежно від графіків роботи, а також отримає винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - сказав Коітн.

Він нагадав, що всім атомникам ЗАЕС - патріотам України - виплатять додаткові премії в розмірі 50% посадового окладу/тарифної ставки починаючи з 1 січня 2023 року (до цього – з квітня 2022 року – 20%).

"Нарахування й одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації міста Енергодар і повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів", – сказав президент НАЕК.

В Енергоатомі висловили припущення, що російська дезінформація переслідує лише одну мету – змусити патріотичних українських атомників співпрацювати із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір. Водночас рашисти на 45% зменшили зарплату тим працівникам, які підписали з ними контракти.