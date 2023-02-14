Майже 30 чиновників не випустили з України за час дії заборони на виїзд

За час дії заборони на виїзд, окрім як у відрядження, з України не випустили майже 30 чиновників. Державні органи продовжують надсилати списки своїх службовців в адміністрацію Прикордонної служби.

Про це заявив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, інформує УП.

"За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 людей. Вони не відповідали умовам перетину держкордону на час дії воєнного стану. Адже для такої категорії осіб було визначено можливість перетину кордону виключно у службове відрядження. Є і виключення, воно стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати", - сказав Демченко.

Він також нагадав, що нещодавно уряд також розширив цю категорію жінок та чоловіків серед держслужбовців до опікунів, піклувальників та прийомних батьків.

На уточнююче запитання, речник Прикордонної служби зазначив, що до адміністрації ДПСУ продовжують надходити списки від держорганів, визначених урядом. Станом на 14 лютого, за інформацією Демченка, таких листів надійшло більше 2 тисяч.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Згодом уряд визначив, що чиновники можуть виїжджати за кордон у службове відрядження, на лікування, у разі смерті члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.

11 лютого Кабмін ухвалив постанову, якою розширив категорії державних службовців, котрі можуть виїхати за кордон.