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У Львові рятувальники зібрали на сходах багатоквартирного будинку майже 3 кг ртуті

Небезпечну речовину передали на утилізацію.

У Львові рятувальники зібрали на сходах багатоквартирного будинку майже 3 кг ртуті
Фото: ДСНС

Львівські рятувальники зібрали в багатоквартирному будинку майже 3 кілограми ртуті, яку розлили у під'їзді.

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Львівській області.

Інцидент трапився 13 лютого о 16:40 на вулиці Старицького.

На останньому поверсі чотириповерховий житлового будинку власник квартири під час прибирання сходів побачив розлиту ртуть і викликав рятувальників.

На місце події прибули відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту.

"Рятувальники механічним способом зібрали 2800 грамів ртуті. Небезпечну речовину передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на залізничному вокзалі у Львові виявили понад 600 г ртуті.

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