Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Москаль убежден, что Лозинский прячется на Украине
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
ГоловнаСуспільствоЖиття

Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони

Міністр зазначив, що це – не останні кроки з перезавантаження оборонного відомства.

Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Олексій Резніков
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Олексій Резніков подав президентові документи на призначення нових заступників.

Про це він написав у фейсбуці.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи в якості радників", – зазначив Резніков.

Міністр зазначив, що вони сконцентруються на низці пріоритетних проєктів, які "вимагають повного залучення їхьої експертизи та компетенцій".

"Власне, це не останні кроки з перезавантаження Міноборони. Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", – додав Резніков.

Він також розповів, що запросив до команди нових людей. Так, на посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з Генеральним штабом", – зазначив Резніков.

На посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції запрошено відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді.

Заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації стане волонтер із бекграундом у сфері ІТ, а журналіст та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомив, що вже подав відповідні документи на погодження нових заступників. Дейнега також написав на своїй фейсбук-сторінці, що "наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації".

Днями міністр оборони назвав напрямки запобігання корупції в міністерстві та оголосив про пошук відповідних кадрів. Також Резніков розповів, скільки посадових осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також