У Шевченківському районі Києва трамвай збив жінку, яка знаходилась на колії. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Жилянській у Шевченківському районі столиці жінка потрапила під трамвай. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод главку та швидка медична допомога. Прибувши за вказаною адресою правоохоронці попередньо з’ясували, що потерпіла знаходилася на трамвайних коліях у невстановленому для цього місці. 56-річний водій громадського транспорту скоїв наїзд на пішохода, у результаті чого від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Поліцейські вивчають причини ДТП.

Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Києві поступово відновлюється рух електротранспорту. Тимчасові автобусні маршрути, які заміняли трамваї, припинять курсувати.