Росія через санкції була змушена скоротити видобуток нафти, – єврокомісарка

Європейський Союз применшив наслідки скорочення видобутку нафти Росією, спричинене санкціями, накладеними на Москву через вторгнення в Україну.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, пише Bloomberg.

“Це не було добровільно. Це було нав'язано їм. Вони не мають можливості підтримувати обсяги виробництва, тому що не мають доступу до необхідних технологій”, – сказала Сімсон.

Санкції обмежили здатність Росії знайти покупців на всі 10,9 млн барелів щодня, які вона видобувала станом на кінець 2022 року. Сімсон додала, що гігантський виробник має труднощі навіть після отримання великих знижок.

Ціна на нафту Brent підскочила в п'ятницю після того, як віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак заявив, що Росія скоротить видобуток на 500 тисяч барелів на день наступного місяця. Це збільшило щотижневе зростання показника до 8,1%, що є найбільшим показником за чотири місяці. Водночас у понеділок приріст трохи скоритився, впавши приблизно до 86 доларів за барель, оскільки долар зміцнився.

За словами Сімсон, цей крок Росії, що слідує за забороною ЄС на імпорт майже всієї сирої нафти та нафтопродуктів з Москви та обмеженням цін G7, навряд чи покращить ситуаціюу довгостроковій перспективі.

Bloomberg зазначає, що видобуток і експорт нафти в Росії виявилися стійкими до кількох хвиль західних санкцій. Хоча країні довелося скоротити видобуток протягом тижнів після вторгнення в лютому минулого року до трохи більше ніж 10 мільйонів барелів на день, до кінця року він відновився.

Енергетична комісія ЄС наприкінці цього місяця опублікує свою оцінку здатності блоку відновити запаси природного газу напередодні наступної зими. ЄС вдалося швидко поповнити свої сховища до цієї зими, навіть коли Росія скоротила потік газу по трубопроводу у відповідь на санкції. Частково це сталося через збільшення закупівель зрідженого газу в США та інших країнах.

За словами Сімсон, хоча Росія, як і раніше, постачає Європі певний обсяг газу, ці обсяги можуть ще більше скоротитися. “Наша антикризова стратегія, звичайно, побудована на припущенні, що вони повністю скоротять ці поставки”, – сказала єврокомісар.

Нагадаємо, відповідно до прогнозу Українського інституту майбутнього (УІМ) нафтогазові доходи Російської Федерації у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%.