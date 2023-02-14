Поліцейські заочно повідомили про підозру "народному міліціонеру" з Харківщини

Після звільнення Балаклії від російських окупантів чоловік втік.

Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності “народному міліціонеру”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Перебуваючи в тимчасово окупованому місті Балаклія, 30-річний чоловік добровільно працевлаштувався на роботу до незаконно створеного правоохоронного органу на посаду дільничного”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до функціональних обов’язків чоловіка входило проведення обшуків, зокрема вилучення мисливської зброї у місцевих мешканців.

Після звільнення Балаклії від окупантів чоловік втік, щоб уникнути відповідальності.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, мешканцю смт Борова на Харківщині повідомили про підозру в колабораційній діяльності під час окупації - він працював "поліцейським".