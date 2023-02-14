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Російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона вдруге за день

Лікарню обстріляли з артилерії, ніхто не постраждав. 

Російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона вдруге за день
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні, 14 лютого, російські окупаційні війська двічі обстріляли медичний заклад у Херсоні

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі”, – повідомили в ОДА. 

Утоннюється, що обстрілом було пошкоджено дах одного з корпусів. Крім того, у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна. 

Під час обстрілу росіянами у лікарні перебували 26 пацієнтів та 7 медпрацівників. 

На щастя, ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки були вибиті вікна будівлі, люди не постраждали.

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