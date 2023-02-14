Російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона вдруге за день

Сьогодні, 14 лютого, російські окупаційні війська двічі обстріляли медичний заклад у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Не встигли лікарі та пацієнти оговтатися від ранкової російської атаки, як кілька годин тому окупанти завдали повторно артилерійського удару по медичній установі”, – повідомили в ОДА.
Утоннюється, що обстрілом було пошкоджено дах одного з корпусів. Крім того, у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна.
Під час обстрілу росіянами у лікарні перебували 26 пацієнтів та 7 медпрацівників.
На щастя, ніхто з них не постраждав.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні. Внаслідок атаки були вибиті вікна будівлі, люди не постраждали.