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Київ навряд чи може стати метою наступу росіян, - Міллі

Однак лишається загроза ракетних ударів.

Київ навряд чи може стати метою наступу росіян, - Міллі
Фото: EPA/UPG

Армія РФ зосереджує наявні сили на сході України, і Київ навряд чи може стати метою її наступу - попри наявні загрози з повітря.

Про це за підсумками засідання "Рамштайн-9" у Брюсселі заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал армії Марк Міллі.

«Щодо Києва. Завжди є потенціал для повітряних загроз, ракетних атак. Київ – столиця і важлива ціль у війні. Я ніколи не недооцінюю спроможності Росії атакувати, але наразі ми не бачимо суттєвих можливостей для цього», - сказав Міллі.

Нагадаємо, що голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Збройним силам України дуже важливо встояти у битві на виснаження за Бахмут.

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