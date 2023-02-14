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Під Бахмутом окупанти втратили 205 осіб за добу

За добу було зафіксовано 234 обстріли.

Під Бахмутом окупанти втратили 205 осіб за добу
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

У районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за добу, а біля Кремінної фіксуються рекордні обстріли. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, у районі Бахмута за добу було 234 обстріли та 37 бойових зіткнень — 219 росіян отримали поранення, а 205 окупантів знищили українські воїни.

Він зазначив, що кожної доби під Бахмутом відбувається від 35 до 50 зіткнень з противником.

"Це триває багато місяців, наші воїни виявляють стійкість і злагодженість. У противника ще багато ресурсів. У районі Кремінної рекордні обстріли — 345 за добу. Тобто там, де їм потрібно, росіяни ще мають ресурси для атак", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що у Збройних Силах України спростували заяву росіян про захоплення селища Красна Гора у Бахмутському районі. 

11 лютого Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.

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