Під Бахмутом окупанти втратили 205 осіб за добу

У районі Бахмута російські окупанти втратили 205 осіб за добу, а біля Кремінної фіксуються рекордні обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, у районі Бахмута за добу було 234 обстріли та 37 бойових зіткнень — 219 росіян отримали поранення, а 205 окупантів знищили українські воїни.

Він зазначив, що кожної доби під Бахмутом відбувається від 35 до 50 зіткнень з противником.

"Це триває багато місяців, наші воїни виявляють стійкість і злагодженість. У противника ще багато ресурсів. У районі Кремінної рекордні обстріли — 345 за добу. Тобто там, де їм потрібно, росіяни ще мають ресурси для атак", — сказав Череватий.

Нагадаємо, що у Збройних Силах України спростували заяву росіян про захоплення селища Красна Гора у Бахмутському районі.

11 лютого Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що попри постійний тиск ворога, ЗСУ продовжують утримувати під контролем Бахмут і вживають заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста.