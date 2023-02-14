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НАТО посилить підтримку Грузії та Молдови на тлі загрози втручання Росії, – Столтенберг

Підтримка пов’язана з кібернетикою, кризовим управлінням і безпечним зв’язком.

НАТО посилить підтримку Грузії та Молдови на тлі загрози втручання Росії, – Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Країни НАТО посилять партнерство та підтримку Грузії та Молдови, вразливих до втручання РФ, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, одним із уроків для Альянсу стала війна Росії проти України. Вона показала важливість надання підтримки партнерам якомога раніше.

"Тому союзники домовилися посилити наше партнерство, залишатися в партнерстві з такими партнерами, як, наприклад, Грузія, і зараз ми працюємо над тим, як посилити підтримку, пов'язану з кібернетикою, кризовим управлінням та безпечним зв'язком", – зазначив генсек.

 

Столтенберг додав, що НАТО почало надавати допомогу Україні ще з 2014 року, внаслідок чого армія країни стала набагато сильнішою з того часу.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі почалася зустріч міністрів оборони країн блоку НАТО, яка триватиме два дні.

 

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