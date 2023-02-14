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СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ

В СБУ стверджують, що саме генерал-полковник Сергій Рудський віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну.

СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ
Фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру першому заступнику начальника генштабу РФ генерал-полковнику Сергію Рудському.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Служба безпеки продовжує викривати злочини російських високопосадовців, які причетні до розв’язання та ведення війни проти України. У ході слідчих дій СБУ зібрала докази участі начальника головного оперативного управління генерального штабу зс рф – першого заступника начальника генерального штабу зс рф генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії. Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами. Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників.

Пропагандистські тези кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання держдуми РФ 25 березня минулого року, яке транслювали центральні російські телеканали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти нашої держави. 

Нагадаємо, нещодавно голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що країни-партнери продовжуватимуть надавати Україні підтримку в її боротьбі з російською агресією. Союзники обіцяють допомогти українцям навесні перейти в контрнаступ.

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