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Окупанти обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

Попередньо, обійшлося без постраждалих. 

Окупанти обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини
Фото: EPA/UPG

Російські війська обстріляли з міномета прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє ОП “Північ”.

“Окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Так, з 10:00 до 10:05 повідомили про шість влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили на сході України ворожі Су-25 і Су-24м. Їх збили зенітні ракетні війська. 

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