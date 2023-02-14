Окупанти обстріляли з міномета прикордоння Чернігівщини

Російські війська обстріляли з міномета прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє ОП “Північ”.

“Окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівської області. Так, з 10:00 до 10:05 повідомили про шість влучань, ймовірно з міномета калібру 120 мм, в районі населеного пункту Тимоновичі”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили на сході України ворожі Су-25 і Су-24м. Їх збили зенітні ракетні війська.