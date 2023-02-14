Депутати пропонують скасувати святкові дні 1 травня та 8 березня

На період воєнного стану в країні скасували усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

До Верховної ради пропонують скасувати свята 1 травня та 8 березня.

Відповідний законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді.

Замість свят 1 травня (День праці), 8 березня (Міжнародний жіночий день) та 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні) пропонується запровадити такі святкові дати:

25 лютого – День української жінки (Цього дня народилась українська поетеса Леся Україна);

9 березня – Шевченківський день (День народження поета Тараса Шевченка);

друга неділя травня – День матері.

"Саме зараз відновлюється український погляд на світ і формуються нові традиції нації-переможця, що потребує закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав'язаними традиціями минулої спадщини", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, до повномасштабної війни з Росією в Україні було кілька свят, які супроводжувалися додатковими вихідними. Однак, на період дії воєнного стану в країні скасували усі святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.

На початку 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонували скасувати перенесення робочих та вихідних днів. Документ досі не розглянули.