​"Слуги" пропонують карати депутатів, які швидко розповідають про прийняті рішення Ради

За порушення нардепа можуть позбавити права брати участь у пленарних засіданнях на 5 днів та не нараховувати зарплату.

Депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про покарання парламентарів за поширення інформації про пленарні засідання раніше, ніж через одну годину після їхнього закриття.

Картка законопроєкту №9005 опублікована на сайті Верховної Ради.

"Зробили законопроєкт для лікування синдрому гострого нетримання інформації у нардепів", – написала у фейсбуці "слуга народу" Мар’яна Безугла.

Автори законопроєкту пропонують затвердити, що під час дії воєнного стану депутатам забороняється поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення пленарного засідання раніше ніж через одну годину після його закриття або оголошення перерви.

Якщо ж депутат порушить цю вимогу, Рада може позбавити його права брати участь у пленарних засіданнях строком до 5 днів. За ці дні такому народному депутату не виплачуватимуть заробітну плату та не здійснюватимуть виплати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень.

Також такий депутат зобов’язаний буде покинути пленарне засідання, якщо це підтримає не менше ніж третина його колег.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії засіданння Верховної Ради відбуваються в закритому режимі. Однак, деякі депутати повідомляють про рішення парламенту в соціальних мережах одразу після їх прийняття.

Також деякі депутати писали про кадрові перестановки ще до того, як вони відбулися чи отримали офіційні підтвердження. У неділю ввечері голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністра оборони Олексія Резнікова "переводять" на посаду міністра стратегічної промисловості. Втім сам міністр згодом у коментарі журналістам сказав, що з ним про це розмов не вели, а якщо будуть, то він відмовиться, оскільки не має відповідної компетенції. Арахамія також сказав, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Буданов публічно це не коментував.

Вже в понеділок народні депутати повідомили, що на цьому тижні кадрові зміни в галузі оборони скасовуються, на умовах анонімності деякі з них сказали, що це повʼязано з засіданням у форматі "Рамштайн".