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​Нардепу Нагорняку заочно повідомили про підозру через незадекларований Lexus

Місцеперебування нардепа поки не встановлено.

​Нардепу Нагорняку заочно повідомили про підозру через незадекларований Lexus
Сергій Нагорняк
Фото: glavcom.ua

Антикорупційні органи повідомили про підозру у недостовірному декларуванні ще одному народному депутату.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"8 лютого 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, недостовірних відомостей", - ідеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, дії депутата кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу (у редакції закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Зазначається, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав автомобіль Lexus 2020 року випуску, що належав його батьку, проте яким він спільно із дружиною користувався з моменту купівлі. Вартість автомобіля - майже 1,9 млн грн.

У САП наголошують, що місцеперебування нардепа не встановлено, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135 ст. 278 КПК України.

Прокуратура не називає прізвища депутата. Однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про Сергія Нагорняка від "Слуги народу".

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