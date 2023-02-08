Відбулася зустріч Зеленського і короля Великобританії

У Великобританії відбулася перша зустріч Президента України Володимира Зеленського та короля Чарльза ІІІ, повідомляє Sky News.

Зеленський прибув на аудієнцію до короля у Букінгемський палац.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України прибув до Великої Британії. Він провів зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком і виступив перед британським парламентом.

Згодом стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пізніше 8 лютого прилетить до Парижа, де зустрінеться зі Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном.