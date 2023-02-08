Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаПолітика

Відбулася зустріч Зеленського і короля Великобританії

Аудієнція відбувалася у Букінгемському палаці.

Відбулася зустріч Зеленського і короля Великобританії
Фото: Twitter/ The Royal Family

У Великобританії відбулася перша зустріч Президента України Володимира Зеленського та короля Чарльза ІІІ, повідомляє Sky News.

Зеленський прибув на аудієнцію до короля у Букінгемський палац.

Нагадаємо, 8 лютого Президент України прибув до Великої Британії. Він провів зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком і виступив перед британським парламентом.

Згодом стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пізніше 8 лютого прилетить до Парижа, де зустрінеться зі Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також