Дуже корисний день для Сил оборони України, - Кулеба про візит Зеленського до Британії

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пов'язує візит президента Володимира Зеленського до Великобританії з наміром посилити військовий потенціал держави.

Про це Кулеба написав у Facebook.

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що літак з президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”.

Відомо, що очільник британського уряду Сунак запропонує Зеленському розширити програму навчань українських військових на пілотів винищувачів. Крім того, він запропонує розпочати негайну програму навчання морської піхоти.