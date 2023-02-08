Нацгвардійці “приземлили” ворожий гелікоптер Мі-24 під Бахмутом

Це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі.

Розрахунок ПЗРК 3 бригади оперативного призначення знищив російський ударний гелікоптер Мі-24 на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Ударний гелікоптер завдавав вогневого ураження по підрозділам та прикривав із повітря ворожу піхоту, яка наступала на лінію оборони українських захисників. Гвардійці зазначають, що гелікоптер від влучання ракети почав втрачати висоту і знижуватися, доля пілота невідома.

“7 лютого о 14:12 годині в районі східної околиці Бахмута нацгвардійці виявили два ворожі гелікоптери Мі-24, одна ціль була захоплена та знищена стрільцем-зенітником з ПЗРК “Ігла-1”, – зазначає начальник служби ППО 3 бригади оперативного призначення на псевдо Партизан.

Зазначається, що це один з найшвидших ударних гелікоптерів у світі й вже третій російський гелікоптер, збитий саме підрозділами 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України за час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

В результаті бойової роботи зенітників 3 бригади оперативного призначення на Бахмутському напрямку окупанти частково втрачають боєздатність та повітряну перевагу.

Також зазначається, що 7-го лютого у небі над Бахмутом колеги-прикордонники збили російський штурмовик Су-25 “Грач”, а також БПЛА.