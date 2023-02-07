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​У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25

Доля пілота наразі невідома.

​У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25
Су-25
Фото: ДПСУ

У небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників України.

"Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак. Попередньо, - Су-25. Літак від влучання ракети загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з  початку повномасштабного вторгнення Росії це - вже 295-й знищений літак ворога.

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