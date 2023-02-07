​У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик Су-25

У небі над Бахмутом українські прикордонники збили російський штурмовик.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що ворожий штурмовик прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників України.

"Прикордонник відкрив вогонь з ПЗРК та збив російський бойовий літак. Попередньо, - Су-25. Літак від влучання ракети загорівся і впав. Доля пілота наразі невідома", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії це - вже 295-й знищений літак ворога.