ДБР ідентифікувало 46 російських артилеристів, які обстрілювали Харків

У відомстві наголосили, що злочини проти основ національної безпеки не мають терміну давності, а кожен окупант буде ідентифікований.

Працівники ДБР, під час проведення стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини, знайшли сховані російські документи, за якими вдалося ідентифікувати російських артилеристів, що обстрілювали Харків з далекобійної артилерії.

Про це йдеться на сайті відомства.

“В одному з будинків, де був штаб російських військових, ДБР знайшло схованку з таємною документацією 138 мотострілецької бригади зс рф. Документи вказують, що саме цей підрозділ на початку вторгнення був перекинутий з полігону Курської області для просування на Харків”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці цієї бригади, половина з яких строковики, у червні-серпні 2022 року розстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі. Для обстрілів використовувалися системи залпового вогню «Град», 152-мм самохідні установки «Акація» та інша далекобійна артилерія.

Завдяки знайденим документам вдалося повністю ідентифікувати 46 військовослужбовців 138 мотострілецької бригади ЗС РФ, номери зброї, яка за ними була закріплена, рапорти та багато іншої, корисної для слідства інформації.

Всі знайдені документи відповідно до чинного законодавства ДБР передає до СБУ для подальшого вивчення.

Нагадаємо, ДБР підозрює 10 екс-працівників Старобільського СІЗО у співпраці з окупантами. Всі вони переховуються від слідства на тимчасово окупованій Росією території Луганщини.