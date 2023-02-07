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​У Маріуполі окупанти заборонили продавати алкоголь військовим через перестрілки

З іншого боку, продаж "із рук" взагалі ніхто не контролює

​У Маріуполі окупанти заборонили продавати алкоголь військовим через перестрілки
Фото: Євген Малолєтка

У Маріуполі російські окупанти заборонили продавати алкоголь військовим росармії. Таким чином вони сподіваються зменшити число перестрілок між ними.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Цікаві наслідки постійних перестрілок між русней і русней в Маріуполі. Гауляйтер Маріуполя заборонив продаж алкоголю військовим. Цікаво, як людині зі зброєю та абсолютною владою будуть відмовляти з одного боку. З іншого - продаж "із рук" взагалі ніхто не контролює. То ж, маріупольці. Продавайте. Як можна більше. Більше горілки - менш окупантів", - написав він.

Нагадаємо, станом на початок лютого в Маріуполі та околицях сконцентровано близько 30 тисяч російських окупантів.

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