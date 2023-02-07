Головне за ніч. Вівторок, 7 лютого

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, наслідки потужних землетрусів у Туреччині та Сирії, ворожий обстріл Нікопольщини.

Кількість загиблих у результаті двох землетрусів з епіцентром на південному сході Туреччини зростає

Станом на п'яту ранку кількість загиблих у результаті двох землетрусів з епіцентром на південному сході Туреччини зросла до понад 4300 осіб.

За даними Управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD), була підтверджена загибель щонайменше 2921 людини у Туреччині та, згідно з даними уряду Дамаска та рятувальників, 1444 – у Сирії.

Постраждало понад 15 тисяч осіб і очікується, що кількість загиблих зросте.

До постраждалого регіону направлено 10 176 рятувальників, а також 10409 волонтерів AFAD та команд підтримки. Також організовано повітряний міст для доставки персоналу та всього необхідного в зону лиха. Наразі 18 літаків здійснили 80 вильотів, крім того на постійній основі в зоні землетрусу працює 7 вертольотів.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну жалобу у зв’язку із землетрусом, що стався 6 лютого.

У Туреччині розшукали шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу.

“Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок”, - повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його даними, загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна і Діброва Луганської області та Верхньокам’янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковіївка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили противника.

Противник завдав шістьох ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення. Продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 1 030 окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 133 190 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні вночі російські окупанти били по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ.

Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько 40 снарядів по Марганецькій громаді. Обстрілом пошкоджено лінії електропередачі, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок – дев'ять населених пунктів залишились без води.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Компанії Оксани Марченко – дружини підозрюваного в державній зраді нардепа Віктора Медведчука – підозрюються в фінансуванні МВС Росії та росгвардії. Марченко є кінцевою бенефіціаркою мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС в окупованому Криму.

Ці фірми платили росіянам нібито за "охорону нерухомості Медведчука в Криму, повідомили в пресслужбі СБУ. Також бізнес-структура Марченко сплачувала податки в російський бюджет.

"Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті", – зазначили в СБУ.

Подробиці - в новині.

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