Унаслідок вчорашніх обстрілів загинули цивільні в Донецькій і Харківській областях, – ОВА

Минулої доби росіяни чотири рази обстріляли Чернігівську область із мінометів. Били по Новгород-Сіверському району, всі обстріли вібулися уночі. Без втрат та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській області вчора протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 "прильотів". Без жертв та руйнувань.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Новомиколаївка, Преображенка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Новоданилівка, Ольгівське, Малі Щербаки, Чарівне, Полтавка, Зелений Гай, Новоандріївка, Затишшя, Щербаки, Оріхів, Степове, Павлівка. Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській області вночі окупанти гатили по Марганцю, пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію, внаслідок чого без води наразі залишається 60 000 родин з 9-ти населених пунктів. Після опівночі зі ствольної артилерії, а потім ще й "Градами" ворог вдарив по одному з сіл Марганецькоі громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчу споруду та лінію електропередач. Без жертв. Минула доба видалася неспокійною для Нікопольського та Синельниківського районів області. Учора вдень після обстрілу з важкої артилерії у Мирівській громаді російські снаряди побили три приватних будинки та господарські споруди, обірвали кілька ліній електропередач та пошкодили газопровід. У Синельниківському районі агресор поцілив по Великомихайлівській громаді. Там ще працюють рятувальники та з’ясовують наслідки атаки.

У Миколаївській вночі ворог завдавав ударів з ракетних систем залпового вогню по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого у частині пункту відсутня електроенергія. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Без жертв.Також вночі внаслідок ворожих обстрілів Чорноморської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Деталі уточнюються.

У Харківській області на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії Куп’янськ, Іванівку, Кучерівку, Кислівку та Котлярівку. У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню, горів дах. Без постраждалих. Також внаслідок обстрілу пошкоджені прилеглі будинки. У Куп’янському районі через обстріли пошкоджено три приватних будинки, господарчі споруди і авто. Вчора вдень біля с. Вербівка Ізюмського району підірвалися цивільні, що їхали на мотоциклі. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 44-річний чоловік загинув. Його 31-річний товариш отримав поранення та був госпіталізований у середньому стані.

У Луганській області упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Кремінної і Діброви. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва. Ситуація в області залишається складною.

У Херсонській, за інформацією ГШ ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та місто Херсон. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація залишається напруженою. Загалом за добу через російську агресію на Херсонщині поранені дві людини. З деокупованих територій евакуювали 59 осіб, з них шестеро – діти.

У Донецькій протягом доби – чотири обстріли Курахового, Курахівки та Успенівки Курахівської громади. Пошкоджені приватні будинки. Протягом доби також – потужні обстріли Мар'їнки. Ввечорі – мінометний обстріл селища Миколаївка Костянтинівської громади. Зруйновано приватні будинки. Постійні активні бойові дії поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара. За добу у Вугледарі зруйновано щонайменше шість будинків. Авдіївська ВА: вчора ввечері відбувся артобстріл міста. Вночі – поодинокі обстріли старої частини міста. Зранку стався обстріл з РСЗВ "Град" – обстріляна стара частина міста, промислова зона, околиці міста, центр. Наслідки обстрілів з'ясовуються, інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. Один загиблий, пʼятеро поранених за добу.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав шести ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення.