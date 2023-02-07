В Українському домі пройде перформанс “Трансформа” на музику Вікторії Польової

В Українському домі 24 лютого відбудеться показ перформансу “Трансформа”, присвяченого глобальним змінам, що охопили весь світ та Україну за останній рік. Про це повідомила пресслужба Культурного центру Дом Майстер Клас.

Перформанс створений за музикою композиторки Вікторії Польової, над його постановкою працював режисер Олександр Крижанівський. У масштабному дійстві братимуть участь актори Театру на Печерську, Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України (диригент – Володимир Сіренко) та Муніципальний камерний хор «Київ» (диригент – Микола Гобдич).

Уперше показ “Трансформи” пройшов 2014 року на Гогольфесті; тоді він відбувся як рефлексія на події Майдану. Цьогоріч творча команда оновила його, реагуючи на останні події, та вирішила представити до річниці повномасштабної війни.

Організаторами події виступили Культурний центр Дом Майстер Клас та Національний центр «Український Дім».

Нагадаємо, до 19 лютого в Українському домі триває виставка “Памфірова Маланка. Танець смерті та життя”. На ній представлені більше 40 костюмів та понад 100 обрядових масок, що були реквізитами у стрічці “Памфір”.