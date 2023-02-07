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Національна філармонія України оголосила репертуар на лютий

До програми увійшли Гендель, Малер, Бібік, Лятошинський.

Національна філармонія України оголосила репертуар на лютий
Фото: Національна філармонія України

Цього місяця до Національної філармонії України повертаються «Недільні концерти для всієї родини». Про репертуар, оголошений на лютий, повідомила пресслужба філармонії.

У програмі заплановані наступні концерти:

Фото: Національна філармонія України

11 лютого (субота) о 18:00 - Бетховен: сонати для віолончелі та фортепіано

За життя Бетховен створив п’ять сонат для фортепіано і віолончелі, що відіграли вагому роль у розвитку жанру. У виконанні солістів Національного будинку музики, Артема Полуденного (віолончель) та Романа Лопатинського (фортепіано), прозвучать друга, третя і п’ята віолончельні сонати композитора.

Фото: Національна філармонія України

12 лютого (неділя) о 18:00 - Симфонія № 1 («Титан») Густава Малера у виконанні Національного президентського оркестру

На сцені Національної філармонії прозвучить симфонія, яку сам Малер вважав дуже важкою для сприйняття. Проте саме з «пісенного» симфонізму Першої симфонії бере початок весь своєрідний макроцикл композитора, що складається з дев’яти симфоній.

Фото: Національна філармонія України

24 лютого (п’ятниця) о 18:00 - Шуберт та Бібік у виконанні Філармонічного симфонічного оркестру

Валентин Бібік не був авангардистом, але ним захоплювались композитори «Київського авангарду». У програмі концерту «Плач і молитва» для симфонічного оркестру Валентина Бібіка прозвучить разом із Восьмою («Незакінченою») симфонією Франца Шуберта.

Фото: Валентин Бібік

27 лютого (понеділок) о 18:00 - Бетховен. Лятошинський. Симфонії №3 на два фортепіано у вісім рук

У цьому концерті молоді музиканти Христина Бенюк, Соломія Саламанюк, Максим Шадько та Гліб Фаренюк виконають симфонії композиторів у перекладенні для фортепіано. Третю симфонію Лятошинського переклав для двох фортепіано Гліб Фаренюк з надією, що тепер ця музика звучатиме у живому виконанні частіше.

Повну програму на лютий можна переглянути за посиланням

Нагадаємо, у лютому Національна опера також збільшує кількість показів. Програма на місяць, до якої увійшли “Весілля Фігаро”, “Флорія Тоска” та “Кармен” вже оголошена.

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