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Національна опера України збільшує кількість показів

У програмі на лютий - “Весілля Фігаро”, “Флорія Тоска”, “Кармен”. 

Із лютого 2023 року Національна опера України збільшує кількість вистав до 4-х на тиждень. Про це повідомила пресслужба театру. 

Як і раніше, через обстріли міста та комендантську годину, показиватимуть лише денні вистави із обмеженою кількістю глядачів.

У програмі на лютий заплановані наступні покази:

Фото: Національна опера України

2 лютого (четвер) о 17:00 - балет “Весілля Фігаро” 

Балет “Весілля Фігаро” Вольфганга Амадея Моцарта - класика комедійно-балетного жанру, виконана у поєднанні з неокласичною хореографією Віктора Яреминка. В головних партіях – Микита Сухоруков (Фігаро), Ілона Кравченко (Сюзанна), Райса Бетанкоурт (Графиня)та ін. 

Фото: Національна опера України

4 лютого (субота) о 15:00 - балет «Снігова королева» 

В основі балета «Снігова Королева» за мотивами казки Андерсена – музична компіляція творів Едварда Гріга, Жюля Массне та інших композиторів. Прем’єра балету у постановці Аніко Рехвіашвілі відбулася в 2016 році. У 2022-му з нього були вилучили фрагменти творів російських авторів та замінені на роботи інших композиторів.

Фото: Національна опера України

5 лютого (неділя) о 15:00 – опера «Флорія Тоска» 

Джакомо Пуччіні перетворив історію кохання і зради, розказану французьким драматургом Віктор’єном Сарду, на оперу, яка стала однією з найбільш популярних у світі. Титульну партію виконає зірка світової оперної сцени Людмила Монастирська. Також у головних ролях: Олександр Мельничук (Барон Скарпіа, начальник поліції), Дмитро Кузьмін (Маріо Каварадоссі, художник), Дмитро Агеєв (Ризничий, Тюремник), Анжеліна Швачка (Пастушок) та ін.

12 лютого (неділя) о 15:00 - опера «Кармен»

Оперу Жоржа Бізе «Кармен» виконують практично на всіх оперних сценах світу. Її українська постановка збирала повні зали під час гастролького туру театру в Японії у грудні 2022 - січні 2023. В титульній партії – Ірина Петрова (Кармен, циганка), Дмитро Кузьмін (Хозе, сержант), Геннадій Ващенко (Ескамільо,тореадор), Сергій Магера (Цуніга, капітан), Ксенія Бахрітдінова-Кравчук (Мікаела, наречена Хозе), Вікторія Ченська (Мерседес, циганка) та ін.

16 лютого (четвер) о 17:00 – балет «Трикутний капелюх» 

Фантазія Мануєля де Фальї на фольклорно-історичну тематику пропонує динамічну картинку з життя іспанської провінції за мотивами повісті Педро Антоніо де Аларкона. Музика балету поєднує народні мотиви та композиторські знахідки. У виконанні задіяні Христина Шишпор (Дружина Мельника), Олександр Скулкін (Мельник) та ін.

Фото: Національна опера України

23 лютого (четвер) о 17:00 - балет «Лісова пісня»

Композитора Михайла Скорульського захопив сюжет поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури. Працюючи над балетом,композитор створив захоплюючий гімн людині з її вічним прагненням до прекрасного, природі, життю.

24 лютого (п’ятниця) - проєкт «Україна вільна і незламна!»

У рамках проєкту поєднана класика і сучасність української музики, історія і

сьогоденняі. Буде виконано «Січ» із «Тараса Бульби» Миколи Лисенка та «Осяяні чорним сонцем» сучасного українського композитора Євгена Петриченка.

Фото: Національна опера України

26 лютого (неділя) о 15:00 – балет «Жизель» 

В основі твору «Жизель» Адольфа Адана лежить слов'янська легенда про віліс - загиблих молодих незаміжніх дівчат, відданих своїми коханими. Сама вистава - це змінена і доповнена фантастична історія, над сюжетом якої працювало три лібретисти. В головних партіях Наталія Мацак (Жізель) та Сергій Кривоконь (Альберт).

Повну програму на лютий можна переглянути за посиланням.

Фото: Національна опера України

Нагадаємо, в Українському домі триває показ костюмів до маланки з фільму “Памфір”. Виставка зібрала більше 40 костюмів та понад 100 обрядових масок. 

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