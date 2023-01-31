День дитячої книги пропонують відзначати 30 січня

Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало ініціативу відзначення Дня дитячої книги 30 січня.

Про це йшлося під час круглого столу за участі українських письменників та видавців, інформує пресслужба Мінкультури.

Загалом у заході взяли участь понад 90 учасників, серед яких були літератори, видавці, книгорозповсюджувачі, представники бібліотек тощо.

“За результатами зустрічі, учасники ухвалили рішення про підтримку громадської ініціативи щодо оголошення 30 січня Днем дитячої книги в Україні. Саме в цю дату народився славетний український письменник, класик сучасної дитячої літератури – Всеволод Зіновійович Нестайко”, – зазначили у міністерстві.

За задумом ініціаторів, встановлення та подальше щорічне відзначення Дня дитячої книги в Україні сприятиме промоції української дитячої книги, підтримці і розвитку дитячого читання; підтримці видавців та авторів, вивченню та дослідженню дитячої книги і читання, а також – приверненню уваги до українського книговидання та літератури, підтримки видавництв, книгарень та дитячих бібліотек, поповненню бібліотечних фондів.

З ініціативою звернуться до Президента України Володимира Зеленського. Якщо він її підтримає МКІП підготує проєкт Указу Президента «Про заснування Дня дитячої книги в Україні».

Окрім того, Кабмін затвердить загальнодержавну програму підтримки дитячої книги, в якій буде передбачено, зокрема видання антології українських дитячих творів, оновлення та осучаснення премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, а також заснування державної премії імені Всеволода Нестайка.