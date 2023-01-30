У російських школах з'явиться підручник історії з розділом про війну в Україні

"Підручник буде готовий для старших класів уже в березні".

З наступного навчального року в Росії має з'явитися підручник історії, до якого буде включено розділ про війну проти України.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на міністра освіти РФ Сергія Кравцова.

"Підручник буде готовий для старших класів уже в березні. І сподіваюся, що з наступного навчального року він буде вже в школах", - сказав він.

За його словами, у цьому підручнику школярам "детально розкажуть про цілі та завдання спеціальної військової операції" (так у Росії називають війну проти України).

Зазначимо, що в грудні минулого року, ще до завершення війни, Путін наказав переписати шкільні підручники з історії. Міносвіти РФ уже затвердило шкільну програму з курсом про війну.

Раніше Путін провів лекцію з "історії", на якій розповів про "погані підручники" в Японії та фільми у США, про "русофобію" на Заході, а також та згадав про Гітлера.

Нагадаємо, до шкільної програми в РФ повертають базову військову підготовку. Тепер курс "Основи безпеки життєдіяльності" міститиме навчання поводженню з автоматами серії АК та ручними гранатами, бойовій стройовій підготовці та салютам, використанню засобів індивідуального захисту. З 1 вересня 2023 року заняття стануть обов'язковими.

Для знищення самоідентифікації українських дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, росіяни використовують насамперед школи, дитячі табори та різноманітні заходи з пропагандистами. Також продовжуються вербування підлітків до мілітаристичного угрупування “Юнармія”, яке є аналогом гітлер’югенду з нацистської Німеччини.

Як повідомлялося, в вересні 2018 року, в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

А в травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.