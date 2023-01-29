Мельник: Німеччина могла би передати Україні підводний човен

Компанія ThyssenKrupp виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів 0 HDW Class 212A. Бундесвер має таких шість.

Заступник міністра закордонних справ та експосол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що Німеччина могла б передати Україні підводний човен. Це, за його словами, могло б допомогти вигнати російський флот з Чорного моря.

Про це Мельник написав у Twitter.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має шість таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - написав Мельник.

Hi guys, I know I’m gonna get a new shit storm, but I have another creative idea. Germany (ThyssenKrupp) produces one of the world’s best submarines HDW Class 212A. The Bundeswehr has 6 such U-boats. Why not to send one to Ukraine? Then we’ll kick 🇷🇺fleet out of the Black Sea💪 pic.twitter.com/qy75sRVZ76 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 28, 2023

Нагадаємо, Росія запускає по Україні "Калібри" з підводних човнів.