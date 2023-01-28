НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
НАЗК і ДБР витратили великі кошти, щоб судити мера, який вивіз дружину і дітей з-під обстрілів, - Садовий у суді по Атрошенку
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
Екскерівник СБУ на Харківщині Дудін 24 лютого спробував захопити владу в регіоні, - Синєгубов
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Тимошенко початок нового року зустріла в Дубаї, – розслідування
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Кличко та інші мери приїхали до Львова підтримати Атрошенка у суді
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Українське командування затвердило список пілотів, які опанують винищувачі F-16, – Ігнат
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
Крім 14 “Леопардів”, Польща збирається передати Україні 60 танків PT-91 Twardy
ГоловнаСвіт

Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії

Зокрема, президент України сподівається на тісну особисту співпрацю з новообраним президентом Чехії. 

Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Про це президент України написав у Twitter. 

“Мої щирі вітання генералу Павелу з нагоди переконливої перемоги на виборах президента Чехії. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією”, - написав Зеленський.

Він висловив сподівання на тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи.

Нагадаємо, генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. На дільниці прийшли майже 70% виборців.

Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі - більше трьох чвертей голосів. Бабіш отримав найбільшу підтримку в Моравсько-Сілезькому та Устецькому воєводствах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також