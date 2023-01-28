Зеленський привітав Павела з обранням президентом Чехії

Зокрема, президент України сподівається на тісну особисту співпрацю з новообраним президентом Чехії.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петра Павела із перемогою на президентських виборах у Чехії.

Про це президент України написав у Twitter.

“Мої щирі вітання генералу Павелу з нагоди переконливої перемоги на виборах президента Чехії. Я ціную вашу підтримку України та нашої боротьби з російською агресією”, - написав Зеленський.

Він висловив сподівання на тісну особисту співпрацю на благо народів України та Чеської Республіки та в інтересах об’єднаної Європи.

Upřímně blahopřeji @general_pavel k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji Vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Нагадаємо, генерал армії у відставці Петр Павел виграв президентські вибори у Чехії. На дільниці прийшли майже 70% виборців.

Колишній голова військового комітету НАТО Павел переміг у всіх регіонах, крім чотирьох. Він лідирував від самого початку підрахунку голосів. Найбільший відсоток Павел набрав у Празі - більше трьох чвертей голосів. Бабіш отримав найбільшу підтримку в Моравсько-Сілезькому та Устецькому воєводствах.